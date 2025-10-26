La Manufacture de Panneaux Bois du Sud (MPBS) a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires global s’élève à 73 624 mille dinars (md) contre 63 663 md en 2024, soit une hausse de 15,6 % sur un an, en ligne avec les prévisions budgétaires.

Progression du marché local et de l’export

Sur le marché local, les ventes enregistrent une croissance de 16,1 % sur les neuf premiers mois de 2025. Pour le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires atteint 24 626 md, marquant une hausse de 36,6 %. Cette progression traduit une adaptation continue à la demande du marché et une amélioration des capacités de production.

À l’export, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 1 912 md, soit une hausse de 37,6 % par rapport à 2024. Les ventes cumulées à l’international atteignent 4 560 md à fin septembre, contre 4 158 md sur la même période l’année précédente, soit une amélioration de 9,7 %.

Investissements et structure financière

Les investissements corporels et incorporels cumulés réalisés jusqu’au 30 septembre 2025 s’élèvent à 1 288 md, tandis que les investissements financiers atteignent 175 md. Ces montants traduisent la poursuite des projets de modernisation et de consolidation industrielle.

Sur le plan financier, le niveau d’endettement global augmente de 9 % par rapport à fin 2024, tandis que l’endettement à court terme demeure stable.

Performances consolidées du groupe MPBS

À l’échelle du groupe, les revenus cumulés au 30 septembre 2025 atteignent 130 200 md, contre 124 190 md un an plus tôt, soit une progression de 4,8 %.