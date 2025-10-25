La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a consacré un budget de 2,4 millions de dinars au titre de prêts saisonniers pour financer la campagne des grandes cultures 2025-2026 et celle de la récolte et la transformation des olives dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le directeur de la succursale de la BTS à Zaghouan, Nizar Thlithi, a précisé à l’Agence TAP que la direction de la banque a alloué un montant de 1,4 MD aux producteurs de grandes cultures et 1 MD aux oléiculteurs, sous forme de crédits saisonniers, afin de couvrir les besoins des deux campagnes et d’en assurer la réussite.

Il a révélé que le taux de demande de crédits pour cette saison reste faible par rapport à la saison précédente, d’autant que le montant total des prêts accordés par la banque ne dépasse pas actuellement 300 mille dinars, malgré la hausse du plafond du prêt individuel de 40 mille à 100 mille dinars et la simplification des procédures d’octroi de ce type de financement.

Dans ce contexte, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Zaghouan a expliqué que le déficit pluviométrique et le non-règlement de l’endettement accumulé des années précédentes ont contribué à la réticence des agriculteurs à contracter de nouveaux crédits auprès de toutes les institutions bancaires.

Il a exprimé la disposition de l’organisation à remédier à cette situation en coordination avec les structures de financement, à travers des campagnes de sensibilisation conjointes à cet effet.