Le projet “Our Sustainable Holiday Trip 2.0”, porté par trois enseignantes tunisiennes, a décroché le Prix européen des meilleurs projets eTwinning 2025, lors de la conférence annuelle du programme de jumelage numérique, organisée du 23 au 25 octobre à Bruxelles.

Un projet tunisien parmi 1209 initiatives européennes

Sélectionné parmi 1209 projets soumis par des établissements éducatifs européens, le projet “Our Sustainable Holiday Trip 2.0” (Notre voyage de vacances durable) s’est distingué par sa démarche innovante autour de la durabilité et de la sensibilisation environnementale.

Selon un communiqué du ministère tunisien de l’Éducation, cette distinction consacre le travail d’une équipe composée de trois enseignantes tunisiennes :

Imen Taktak Marzouk , du collège pilote de Sfax 1,

Haïfa Majdoub et Sonia Souii, du lycée Béchir Nabhani à Ben Arous.

Leur projet a séduit le jury par la richesse de ses échanges interculturels et l’intégration des objectifs du développement durable dans l’apprentissage.

Une reconnaissance européenne pour l’éducation tunisienne

La conférence eTwinning, organisée chaque année sous l’égide de l’Union européenne, réunit des enseignants, formateurs et responsables éducatifs venus de tout le continent.

L’événement offre un espace d’échanges sur le rôle de l’éducation dans la citoyenneté active, la participation démocratique et la promotion des valeurs universelles.

Cette récompense marque une nouvelle reconnaissance internationale pour le système éducatif tunisien, déjà engagé dans plusieurs programmes de coopération numérique avec ses partenaires européens.

Elle illustre également la capacité des enseignants tunisiens à s’approprier les outils numériques pour moderniser leurs pratiques pédagogiques et renforcer l’ouverture sur le monde.