La Tunisie s’illustre sur la scène internationale de la boule lyonnaise. La paire tunisienne formée de Raed Karoui et Oussama Balti a décroché la médaille de bronze aux championnats du monde U23, organisés à Mersin (Turquie) du 22 au 26 octobre 2025.

Ce résultat marque la première médaille tunisienne obtenue lors de cette édition mondiale.

Une première récompense pour la délégation tunisienne

Grâce à leur régularité et leur cohésion tout au long de la compétition, les deux jeunes boulistes tunisiens ont su s’imposer parmi les meilleures équipes internationales.

Leur performance offre à la Tunisie une place sur le podium, symbole d’un succès collectif et d’un niveau en nette progression pour la discipline dans le pays.

Cette médaille de bronze récompense également le travail des encadrants techniques et des clubs tunisiens qui œuvrent depuis plusieurs années à la formation des jeunes talents. Elle constitue une source de motivation pour les futures générations de boulistes.

Une présence tunisienne dans les catégories jeunes

La Tunisie sera également représentée dans la catégorie U18 par le jeune Yahia Sellami, engagé dans les épreuves réservées à cette tranche d’âge.

Sa participation vient prolonger la présence tunisienne dans cette compétition mondiale, témoignant de la vitalité du sport boulistique national et de la stratégie de développement mise en place par la fédération.

Un signal fort pour la boule lyonnaise tunisienne

Cette médaille mondiale conforte la place de la Tunisie parmi les nations montantes de la boule lyonnaise.

En atteignant le podium, Raed Karoui et Oussama Balti offrent une visibilité nouvelle à ce sport encore discret sur la scène tunisienne, mais porteur d’avenir.