L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a confirmé, vendredi, que la Chine et la Tunisie travaillent de concert afin de négocier la signature d’un accord de partenariat économique mettant en œuvre un traitement zéro en matière de droits de douane, et renforçant ainsi la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays.

Lors d’une interview conduite au sein du studio de télévision de l’Agence TAP, M. Li a déclaré que son pays espère parvenir à un accord avec la Tunisie à ce sujet le plus rapidement possible, permettant à un plus grand nombre de produits tunisiens de haute qualité de bénéficier d’un traitement tarifaire zéro et d’entrer plus facilement sur le marché chinois, ce qui élèvera le rythme du commerce bilatéral à un niveau supérieur.

“Le volume du commerce sino-tunisien est conséquent, en particulier les exportations tunisiennes vers la Chine”, a-t-il rappelé tout en soulignant que son pays travaille toujours dans le cadre d’un développement équilibré entre les deux pays et s’efforce de résoudre les problèmes techniques auxquels sont confrontées les exportations agricoles tunisiennes vers la Chine.

Et d’ajouter : “Les autorités chinoises et tunisiennes concernées mènent des discussions à ce sujet, auquel le côté tunisien accorde une grande importance.”

L’ambassadeur chinois a souligné également que le président chinois Xi Jinping avait annoncé en juin 2025 l’octroi à tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, y compris la Tunisie, d’un traitement tarifaire zéro sur 100 % des produits soumis à la taxe, et ce, par la signature d’un accord de partenariat économique pour le développement commun. “Cela permettra ainsi de fournir davantage de marchés chinois et des opportunités de développement pour les pays africains, y compris la Tunisie”, a affirmé M. Li.

Les importations tunisiennes ont enregistré une augmentation notable avec la Chine de 42,7 % au cours des cinq premiers mois de l’année en cours. Quant aux importations en provenance de la Chine, elles représentent environ 14 % du total des importations tunisiennes jusqu’à fin mai 2025. Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine en 2024 a atteint environ 9,2 milliards de dinars, contre 8,6 milliards de dinars en 2023, soit une augmentation de 8%.