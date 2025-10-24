La compagnie Tunisair a annoncé, vendredi, avoir levé 25,2 MD (millions de dinars) sur le marché obligataire.

D’après un communiqué publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF), les souscriptions à l’Emprunt Obligataire “Tunisair 2025-1” émis sans recours à l’Appel Public à l’Epargne pour un montant de 30 MD, ouvertes le 6 octobre 2025, ont été clôturées le 17 du même mois pour un montant de 25, 2 MD.

Cette émission visait “à renforcer les ressources financières de la compagnie et à soutenir ses engagements financiers”, d’après le transporteur national.