Le marché boursier a clôturé, vendredi, la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a gagné 0,2 % à 12483 points dans un volume soutenu de 8,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, drainant des capitaux de 2,9 MD.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre BH LEASING s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du leaseur s’est appréciée de 4,3 % à 4,360 D. Le titre UIB a affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la banque a gagné 3,8 % à 26,360 D, et ce dans un flux modeste de 147 mille dinars.

Le titre CELLCOM a essuyé la plus forte baisse de la séance. L’action du distributeur de la marque EVERTEK a reculé de –4,2 % à 2,080 D. La valeur n’a pas drainé de flux sur la séance.

Le titre DELICE HOLDING a terminé la séance en territoire négatif. L’action du holding s’est délestée de –1,9 % à 12,000 D. La valeur a été échangée à hauteur de 113 mille dinars sur la séance.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie s’est appréciée de 0,6 % à 16,390 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 4,1 MD.