Le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar et à l’euro a enregistré, à la fin du mois de septembre 2025, une amélioration respectivement de 2,8 % et 0,5 %, par rapport à la même période en 2024.

Selon les données du ministère des Finances, le taux de change du dinar tunisien a atteint une moyenne de 3,019 dinars pour un dollar et 3,358 dinars pour un euro.

Sur les marchés internationaux, le taux de change moyen du dollar américain a baissé, à la fin de septembre 2025, de 2,8 % par rapport à l’euro, atteignant 0,894 dollar pour un euro, contre 0,920, au cours de la même période en 2024, selon le rapport du ministère des Finances relatif au projet de budget de l’État pour l’année 2026.

En 2025, la monnaie nationale a enregistré ses plus hauts niveaux par rapport au dollar américain, après avoir connu de nombreuses fluctuations ces dernières années, dans un contexte marqué par la variation des réserves de change d’une part, et par le niveau du service de la dette extérieure et les revenus du secteur extérieur, d’autre part.

Malgré les défis économiques auxquels la Tunisie est confrontée, la Banque Centrale de Tunisie(BCT)a maintenu la stabilité du taux de change, ce qui a contribué à une dépréciation du dinar par rapport aux monnaies d’autres pays, notamment, sur le continent africain, selon le site de l’institut “ABC Financial”, un site spécialisé dans l’évaluation des monnaies et de leurs taux de change.

D’après la même source, cette stabilité a fait du dinar la monnaie la plus forte d’Afrique en valeur nominale par rapport au dollar, bien que la Tunisie ne bénéficie pas de richesses pétrolières ou d’exportations à haute valeur ajoutée comme certains pays de la région. Sa force résulte plutôt d’une politique monétaire stable et d’une bonne gouvernance financière.