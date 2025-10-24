Selon le projet de budget de l’État 2026, le nombre de nouveaux recrutements proposés est estimé à environ 51 878 postes, comprenant également la régularisation de situations précaires des ouvriers des chantiers, des enseignants et des professeurs suppléants et autres.

Le projet prévoit la régularisation de la situation de 12942 travailleurs dans le cadre d’une nouvelle vague de régularisation des ouvriers des chantiers, ainsi que 1350 postes destinés aux titulaires d’un doctorat (tranche 2026), et le règlement de la situation des suppléants des enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que 1066 postes pour les professeurs d’éducation physique et 2601 postes pour le règlement de la situation des titulaires d’une licence appliquée de la promotion 2024.

La plus grande partie des recrutements effectifs sera attribuée au ministère de la Santé avec environ 4000 postes suivi du ministère de la Défense avec 3728 postes, puis le ministère de l’Intérieur avec 2695 postes, le ministère des Finances (1754), le ministère de la Justice avec (1196) et le ministère de l’Agriculture (1196), tandis que les autres ministères se verront attribuer un nombre moins important de postes.