Les deux clubs tunisiens engagés en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) abordent un week-end crucial. Après des défaites à l’extérieur 2-0 pour chacun, le Stade tunisien et l’Etoile sportive du Sahel doivent remporter leurs rencontres à domicile pour espérer se qualifier en phase de groupes. La marge d’erreur est réduite, et la pression est forte.

Stade tunisien : viser la remontada

Le Stade tunisien accueille l’Olympique de Safi samedi 25 octobre 2025 à 17h00 au stade Hamadi Agrebi de Rades. Leader du championnat local, le club du Bardo vise un large succès pour compenser la défaite au Maroc.

Malgré la 8ᵉ place de Safi dans son championnat national, le club marocain a montré sa puissance en battant Nigelec 6-0 au tour précédent. Les Tunisiens comptent sur la cohésion de leur collectif et l’impact de recrues comme Amine Habboubi et le Sénégalais Amadou Ndiaye. Le duo offensif Wael Ouerghemmi – Firas Ifia devra également briller.

Pour réussir, le Stade tunisien doit contrôler le milieu, se montrer efficace devant le but et éviter les erreurs défensives observées lors du match aller. Safi dispose de joueurs techniques, tels que Slaheddine Rahouli et Moussa Koné, capables de créer le danger à tout moment.

ES Sahel : sous pression maximale

L’Etoile sportive du Sahel reçoit le Nairobi City Stars dimanche 26 octobre 2025 à 18h00 à l’Olympico. Le club de Sousse est en crise en championnat (12ᵉ avec 9 points) et doit l’emporter par au moins trois buts pour se qualifier.

L’expérience continentale du club (4 titres en 1995, 1999, 2006 et 2015) est un atout dans ce contexte. Les joueurs, dont Raki Laouani, savent qu’un échec plongerait le club dans une crise profonde, sportive et administrative. La stratégie passera par un jeu offensif et une pression constante pour exploiter les failles adverses, à l’image de leur remontée contre Ahli Madani (3-0).

Enjeu majeur pour les deux clubs

Pour les deux représentants tunisiens, ces matches dépassent la simple qualification. Il s’agit de relancer leur saison et de répondre aux attentes de leurs supporters après des débuts européens difficiles.