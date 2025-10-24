L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025, confirmant une dynamique de croissance dans ses principaux agrégats financiers.

Croissance du portefeuille de crédits

Au 30 septembre 2025, l’encours des crédits à la clientèle, net de provisions et d’agios réservés, s’élève à 3 649,541 millions de dinars tunisiens (MTND). Ce volume marque une hausse de 19,21 % par rapport à la même période de 2024, soit une progression de 588,154 MTND.

Évolution positive des dépôts

Les dépôts de la clientèle atteignent 3 960,535 MTND, contre 3 707,111 MTND un an auparavant. Cette augmentation de 6,84 % résulte principalement d’une croissance de 6,03 % des dépôts à vue et de 7,50 % des dépôts d’épargne, traduisant une confiance accrue des clients particuliers et entreprises.

Résultats d’exploitation en hausse

Les produits d’exploitation s’établissent à 423,504 MTND, enregistrant une progression de 10,38 % sur un an. Les charges d’exploitation, quant à elles, s’élèvent à 163,282 MTND, en hausse de 10,28 % par rapport à fin septembre 2024, traduisant un équilibre entre la progression des produits et celle des charges d’exploitation.

Produit net bancaire en progression

Le produit net bancaire (PNB) ressort à 260,222 MTND, soit une hausse de 10,44 % en glissement annuel.

Charges opératoires maîtrisées

Les charges opératoires enregistrent une progression de 8,80 %, principalement liée à l’augmentation des frais de personnel (+11,16 %). Cette évolution reflète les investissements consentis par l’UBCI dans son capital humain et le développement de ses capacités opérationnelles, afin d’accompagner sa dynamique de transformation et de croissance.

