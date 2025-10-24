La Banque de Tunisie a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. L’ensemble des indicateurs affiche une progression soutenue, portée par une croissance notable des dépôts de la clientèle et une évolution positive des crédits.

Crédits en hausse de 6,7 %

Au 30 septembre 2025, les crédits à la clientèle, nets des provisions constituées, s’élèvent à 6,235 milliards de dinars, contre 5,845 milliards un an plus tôt. La hausse atteint 389,9 millions de dinars, soit +6,7 %. Cette progression traduit une activité de financement dynamique sur le marché domestique.

Forte croissance des dépôts de la clientèle

Les dépôts enregistrent une hausse marquée de +15,6 %, passant de 6,164 milliards de dinars à 7,126 milliards. L’augmentation, de 961,8 millions de dinars, provient principalement de la progression des dépôts à terme (+23,3 %) qui atteignent 2,423 milliards de dinars, ainsi que des dépôts à vue en hausse de +15,3 %, représentant un accroissement de 309,2 millions de dinars.

Baisse des ressources spéciales

L’encours des ressources spéciales s’établit à 138,7 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 202,9 millions à la même date en 2024.

Produit Net Bancaire en progression

Les produits d’exploitation bancaire atteignent 681 millions de dinars, en hausse de +4,7 % sur un an. Cette progression découle notamment des revenus du portefeuille commercial et d’investissement, en croissance de +19,5 %.

Les charges d’exploitation bancaire augmentent de +8,5 %, passant de 274,2 millions à 297,6 millions de dinars. Le Produit Net Bancaire (PNB) ressort ainsi à 383,4 millions de dinars, contre 376,2 millions un an plus tôt, soit une progression de +1,9 %.

Hausse des charges opératoires

Les charges opératoires augmentent de +7,3 %, atteignant 122,3 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 114 millions à la même période de 2024.

Site web : Banque Tunisie