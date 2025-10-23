Amen Bank a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. La banque enregistre une hausse modérée de ses crédits et dépôts, un produit net bancaire en progression.

Crédits et dépôts en hausse

À fin septembre 2025, les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, s’élèvent à 7 255,5 millions de dinars, contre 7 171,9 millions de dinars un an auparavant. Cette évolution représente une hausse de 83,6 millions de dinars, soit 1,2% sur un an.

Les dépôts et avoirs de la clientèle atteignent 8.612,8 millions de dinars, contre 8.371 millions environ à la même période de 2024, soit une progression de 241,8 millions de dinars ou 2,9 %. Cette augmentation traduit une consolidation des ressources clientèles et une stabilité de la collecte.

Ressources longues en baisse

Les ressources longues, issues des emprunts et ressources spéciales, reculent à 621,9 millions de dinars, en diminution de 145,9 millions de dinars sur un an. Ce repli témoigne d’un ajustement de la structure de financement à long terme de la banque.

Produit net bancaire en hausse

Les produits d’exploitation bancaire enregistrent une progression de 26,1 millions de dinars, soit +2,9 % par rapport à septembre 2024. Les charges d’exploitation bancaire augmentent quant à elles de 4,1 millions de dinars, soit +0,9%.

Au total, le Produit Net Bancaire (PNB) ressort à 443,2 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 421,3 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 5,2%.

Coefficient d’exploitation en légère hausse

Le coefficient d’exploitation s’établit à 42,03%, contre 40,66% à fin septembre 2024, en hausse de 137 points de base. Cette évolution traduit une légère augmentation des charges par rapport aux produits d’exploitation, dans un contexte de croissance maîtrisée.

