Le Stade Tunisien a confirmé sa solidité en s’imposant à l’extérieur face au Club Athlétique Bizertin (2-0), mercredi, lors de la 10e journée de la Ligue 1 de football professionnel. Grâce à ce succès, les Stadistes prennent seuls la tête du championnat.

Le Stade Tunisien solide leader

Les buts du Stade Tunisien ont été inscrits par Amadou Dia Ndiaye, auteur d’un doublé (17e et 90+1). Avec cette victoire, le club du Bardo totalise désormais 24 points en dix matches, restant invaincu avec sept victoires et trois nuls.

Derrière, le Club Africain conserve la deuxième place avec 22 points, après sa victoire contre l’US Monastir (2-1) mardi à Radès. Les buts du CA ont été signés Fabrice Zegué contre son camp (43e) et Ali Youssef sur penalty (72e), tandis qu’Aymen Harzi a réduit l’écart pour les Monastiriens (45e sp).

L’Espérance accrochée à Zarzis

De son côté, l’Espérance Sportive de Tunis a été tenue en échec (0-0) par l’Espérance de Zarzis. Les Sang et Or restent troisièmes avec 21 points, à trois longueurs du leader, mais conservent la meilleure défense du championnat (2 buts encaissés).

À Sousse, l’Étoile du Sahel a subi une nouvelle défaite (1-2) face à l’Olympique de Béja. Mohamed Hédi Bouslama avait ouvert le score pour l’ESS (45e), mais Islem Chalghoumi (23e) et Mohamed Hédi Hadouchi sur penalty (83e) ont offert la victoire aux Béjaois.

Les autres résultats du week-end

Dimanche, le CS Sfaxien a dominé l’AS Soliman (2-0) grâce à Mohamed Amine Ben Ali (39e) et Omar Ben Ali (90+2). L’ES Métlaoui s’est imposée à la Marsa (1-0) sur un but d’Ahmed Ouled Behi (45e).

Samedi, la JS Omrane a battu la JS Kairouan (2-0), tandis que l’US Ben Guerdane et l’AS Gabès se sont neutralisées (1-1).

Classement serré derrière le trio de tête

Derrière le podium, l’US Monastir (17 pts) et l’ES Zarzis (17 pts) complètent le top 5, suivies du CS Sfaxien (16 pts). L’ES Sahel, en difficulté, pointe à la 12e place avec 9 points.