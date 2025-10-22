L’Olympique de Marseille, porté par une série de victoires en championnat, se déplace ce mercredi 22 octobre au stade José Alvalade pour y affronter le Sporting Lisbonne, dans le cadre de la 3e journée de l’UEFA Champions League.

Le coup d’envoi est prévu à 21h00 (heure française). La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+.

Le Sporting Lisbonne solide à domicile

Après deux journées, le Sporting Clube de Portugal occupe la 13e place du classement général avec 3 points. Les Lions ont bien débuté leur campagne européenne en dominant Kairat (4-1) avant de s’incliner de justesse face à Naples (2-1).

En championnat, le club lisboète confirme sa régularité : il est actuellement 2e de Liga Portugal, à trois longueurs du leader.

L’OM en pleine confiance

De son côté, l’Olympique de Marseille traverse une période faste. En tête du championnat de France, les Phocéens ont récemment battu le Paris SG, Strasbourg et Le Havre (6-2).

En Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi sont 12es du classement général avec 3 points : une courte défaite face au Real Madrid (2-1) suivie d’une large victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-0).

L’Anglais Mason Greenwood, auteur de 7 buts et 3 passes décisives, s’impose comme la principale arme offensive du club marseillais.

Diffusion TV : où suivre Sporting Lisbonne – Marseille ?

Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur CANAL+.