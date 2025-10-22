Plusieurs agriculteurs dans la délégation de Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) font face à des difficultés pour écouler leur production de dattes cette saison.

En effet, seulement 40% de la récolte a été vendue sur pied jusqu’à présent alors qu’une part importante de la production n’a pas était cueillie notamment en l’absence d’unité de conditionnement dans la région, outil essentiel pour stocker les dattes en attendant leur commercialisation, a indiqué à l’Agence TAP, Karim Ben Chaâbane, membre de l’Union locale de l’agriculture.

S’agissant des prix, la même source a précisé que, bien qu’ils soient jugés corrects, ils ne couvrent pas les coûts de production. Les dattes sont vendues au détail dans la délégation à des prix oscillant actuellement entre 5 et 7 dinars le kilogramme.

La délégation montagneuse de Tamaghza est réputée pour produire certaines des meilleures dattes de la variété Deglet Nour ainsi que les dattes locales de type Motlag et Alig”.