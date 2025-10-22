La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) poursuit sa croissance au troisième trimestre 2025. L’établissement affiche une progression soutenue de ses produits d’exploitation et une expansion marquée de son portefeuille de crédits.

Hausse du Produit Net Bancaire

Au 30 septembre 2025, les produits d’exploitation bancaire de la BTE atteignent 11,964 millions de dinars supplémentaires, en hausse de 10,2 % sur un an. Cette évolution découle d’une augmentation des intérêts de 4,978 millions de dinars (+6,1 %) et d’une forte progression des revenus du portefeuille commercial et d’investissement (+45,1 %).

Le Produit Net Bancaire (PNB) ressort à 52,506 millions de dinars, soit une croissance de 6,5 % par rapport à la même période en 2024.

Crédits en nette progression

L’encours net des crédits s’établit à 1 062,877 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 950,098 millions un an plus tôt (+11,9 %).

Cette évolution s’appuie sur la hausse des crédits à court terme aux entreprises (+23,9 %), des crédits à moyen et long terme (+15,2 %) et une progression marquée des crédits leasing (+62,6 %). La dynamique reflète la confiance du marché et la capacité de la banque à accompagner les besoins de financement de ses clients.

Dépôts en forte croissance

Les dépôts progressent de 19,8 %, atteignant 1 258,138 millions de dinars contre 1 049,998 millions en septembre 2024. Les dépôts à terme enregistrent une hausse de 26,2 % (+141,658 millions), tandis que les dépôts d’épargne atteignent 205,468 millions de dinars.

Cette tendance traduit un renforcement de la collecte de ressources et une confiance accrue de la clientèle dans la solidité financière de l’établissement.

Portefeuille titres en expansion

Le portefeuille titres commercial et d’investissement affiche une progression notable de 53,6 %, soit 110,973 millions de dinars supplémentaires. Cette hausse confirme une gestion active et diversifiée des actifs financiers de la BTE, soutenant la performance globale de la banque sur les neuf premiers mois de l’année.

