Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu ce mardi, au siège du département, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, venu lui rendre une visite à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, Nafti a salué, à cette occasion, les efforts déployés par l’ambassadeur américain en vue de renforcer la coopération entre les deux pays.

Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de consolider davantage les relations d’amitié et de coopération dans les secteurs prometteurs et prioritaires, notamment économiques, commerciaux et scientifiques, sur la base d’un dialogue constructif, du respect mutuel et de l’intérêt commun.

De son côté, le diplomate américain a exprimé sa fierté d’avoir représenté son pays en Tunisie et a adressé ses sincères remerciements aux autorités tunisiennes pour le soutien et l’appui dont il a bénéficié tout au long de son mandat.

Joey Hood, qui avait présenté ses lettres de créance en février 2023, a évoqué les perspectives prometteuses de coopération dans les domaines économique, scientifique et sécuritaire, ainsi que dans les secteurs du transport aérien et maritime.