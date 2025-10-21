Programme de la 7e journée du championnat Pro A de basket-ball, prévue le vendredi 24 octobre (tous les matches à 18h00):

Vendredi 24 octobre:

Poule A

Salle d’El Menzah 7:

JS Manazeh – Club africain

Salle de La Goulette:

ES Goulette – DS Grombalia

Salle de Mahdia:

BC Mahdia – ES Sahel

Classement: Pts J

1. C. Africain 12 6

2. ES Sahel 11 6

3. JS Manazeh 9 6

4. ES Goulette 8 6

5. DS Grombalia 7 6

. CSB Mahdia 7 6

Poule B

Salle de Kairouan:

JS Kairouan – S. Nabeulien

Salle de Hammamet:

AS Hammamet – US Monastir

Salle de Dar Chaabane Fehri:

US Ansar – ES Rades

Classement: Pts J

1. US Monastir 11 6

. S Nabeulien 11 6

. JS Kairouan 11 6

4. ES Radès 8 6

5. AS Hammamet 7 6

6. US Ansar 6 6