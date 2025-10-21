Programme de la 7e journée du championnat Pro A de basket-ball, prévue le vendredi 24 octobre (tous les matches à 18h00):
Vendredi 24 octobre:
Poule A
Salle d’El Menzah 7:
JS Manazeh – Club africain
Salle de La Goulette:
ES Goulette – DS Grombalia
Salle de Mahdia:
BC Mahdia – ES Sahel
Classement: Pts J
1. C. Africain 12 6
2. ES Sahel 11 6
3. JS Manazeh 9 6
4. ES Goulette 8 6
5. DS Grombalia 7 6
. CSB Mahdia 7 6
Poule B
Salle de Kairouan:
JS Kairouan – S. Nabeulien
Salle de Hammamet:
AS Hammamet – US Monastir
Salle de Dar Chaabane Fehri:
US Ansar – ES Rades
Classement: Pts J
1. US Monastir 11 6
. S Nabeulien 11 6
. JS Kairouan 11 6
4. ES Radès 8 6
5. AS Hammamet 7 6
6. US Ansar 6 6