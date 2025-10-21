Une table ronde sur le thème « Numérique durable : un levier de crédibilité pour la communication Environnement, Social et Gouvernance (ESG) » se tiendra le jeudi 13 novembre 2025 à Nabeul. Cet événement est organisé par la Pépinière Elan d’entreprises de Nabeul, en partenariat avec l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Nabeul.

L’objectif principal de cette rencontre est de souligner le rôle crucial d’une digitalisation responsable dans les stratégies de communication institutionnelle ESG. Elle vise à fournir un cadre opérationnel pour intégrer des pratiques numériques durables, renforcer la crédibilité des entreprises tunisiennes et améliorer leur compétitivité à long terme.

Des experts en marketing numérique, communication institutionnelle, RSE, technologies et gouvernance y partageront leurs expériences et leurs visions pour une communication digitale plus transparente, efficace et durable.

Organisée dans le cadre des initiatives de l’Agence nationale de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), cette table ronde s’inscrit dans une dynamique de synergie entre les milieux académique et économique. Elle permettra également d’identifier les compétences et les parcours de formation nécessaires pour accompagner cette transformation numérique alignée sur les enjeux ESG.