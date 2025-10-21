Le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois a dénoncé mardi la délocalisation du match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone aux Etats-Unis, estimant que cette initiative “fausse la compétition” dans le championnat espagnol.

“Cela fausse totalement la compétition. C’est facile de comparer avec la NFL et la NBA (qui jouent des rencontres en Europe, NDLR), mais eux ils ont 82 matches dans la saison et pour la NFL cela a été voté par tous les propriétaires de franchises. Ici c’est le contraire, la Liga a décidé seule”, a déclaré Courtois en conférence de presse, reprenant la même

formule que son entraîneur Xabi Alonso le week-end dernier.

Pour le gardien madrilène, le Barça serait avantagé par cette décision car il jouerait sur terrain neutre au lieu de jouer à l’extérieur, assurant que chaque équipe devait disputer “un match à domicile et un match à l’extérieur”, sauf cas de force majeure.

La délocalisation du match Villarreal – FC Barcelone à Miami, une première pour un championnat européen, a provoqué de vives réactions en Espagne, où toutes les équipes de Liga ont affiché leur opposition en ne disputant pas

les premières secondes de leurs rencontres, à l’appel du syndicat des joueurs (AFE).

Courtois, interrogé à la veille du choc en Ligue des champions face à la Juventus, a accusé la Liga d’avoir “censuré et manipulé” cette action symbolique, qui n’a pas été diffusée en direct à télévision et était donc visible seulement dans les stades.