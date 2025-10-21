WMC LeMag n°243 est en ligne. Au sommaire : une lecture lucide sur les défis de la croissance et, grande nouveauté, le lancement du premier Supplément “TOURISME 2025”.

Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

Objectif : éclairer les décideurs sur les véritables moteurs de l’économie tunisienne — et montrer pourquoi le tourisme peut redevenir un pilier de souveraineté et d’emploi.

Pourquoi ce numéro compte

L’INS annonce +3,2 % au T2-2025 — un record depuis 2010. Mais l’économie réelle reste fragilisée : déficit commercial persistant, dette élevée, investissement productif insuffisant. Notre dossier démonte les mirages statistiques et pose les termes du débat : comment passer d’une reprise d’affichage à une croissance durable ?

Le 1er Supplément TOURISME (édition inaugurale)

Pensé comme un outil de décision pour les professionnels et les territoires, ce supplément propose :

Les dynamiques 2025 : recettes en amélioration, fréquentation en hausse, saisonnalité qui s’allonge.

Où investir ? Hébergement, montée en gamme, MICE, tourisme culturel & saharien, hospitalité durable.

Compétences & qualité : formation, expérience client, standards digitaux.

Le digital au centre : distribution en ligne, data, parcours sans friction, marketing de contenus.

Diaspora & marchés émetteurs : comment transformer l’attachement en flux réguliers et en recettes à forte valeur .

L’ambition du supplément : installer une rubrique sectorielle récurrente, data-driven et tournée vers l’action, qui accompagnera la transformation du tourisme tunisien.

📎 Accéder au magazine et au Supplément TOURISME : WMC LeMag n°243 est disponible en version numérique sur notre kiosque.

🎯 Partagez ce numéro avec vos équipes : chaque rubrique est conçue pour nourrir vos comités d’investissement, vos feuilles de route marketing et vos plans 2025–2026.

