L’Anglais Sean Dyche est devenu le nouvel entraîneur du club de Nottingham Forest, relégable après huit journées, en remplacement d’Ange Postecogloue, licencié samedi après une nouvelle défaite en Premier League.

Dyche, 54 ans, était libre de tout contrat depuis qu’Everton l’a congédié pour résultats insuffisants en janvier, après deux ans en poste. Il a aussi officié à Watford (2011-2012) et surtout à Burnley (2012-2022).

Passé par les équipes de jeunes de Nottingham, l’ancien défenseur anglais compte “plus de 330 matches de Premier League à son actif” en tant qu’entraîneur, rappelle son nouvel employeur qui l’a fait signer jusqu’à l’été 2027.

“Dyche a construit des équipes qui se caractérisent par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, des qualités qui correspondent étroitement aux attributs de l’équipe actuelle et à l’identité footballistique du club”, précise un communiqué.

Le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, a annoncé le départ immédiat d’Ange Postecoglou, 39 jours après l’avoir nommé et dans la foulée d’une défaite 3-0 à domicile contre Chelsea.

L’Australien n’a gagné aucun des huit matches qu’il a eu à diriger (six défaites, deux nuls). En Premier League, son équipe a reculé de la 10e place à la zone de relégation après quatre défaites et un match nul.

Son prédécesseur, Nuno Espirito Santo, avait terminé septième la saison dernière, avec une qualification européenne à la clé. Mais des divergences avec Marinakis, en particulier sur le recrutement, ont conduit à son renvoi après trois matches cette saison.

Dyche fera ses débuts sur le banc de Nottingham jeudi en Ligue Europa contre Porto, à domicile, avant d’aller dimanche à Bournemouth, l’actuel troisième du championnat.