Le FC Barcelone affronte l’Olympiakos, ce mardi 21 octobre à 18h45, dans le cadre de la 3ᵉ journée de l’UEFA Champions League.

Les Catalans, actuels deuxièmes du championnat d’Espagne, comptent trois points après une victoire (1-2 à Newcastle) et une défaite (1-2 face au PSG). L’équipe dirigée par Hansi Flick devra cependant composer avec de nombreuses absences majeures : Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo et Joan Garcia sont forfaits.

En face, l’Olympiakos (1 point) peine à décoller dans la compétition. Après un nul contre Paphos (0-0) et une défaite à Arsenal (2-0), les Grecs espèrent décrocher leur premier succès européen, malgré les probables absences de Retsos, Rodinei et Yaremchuk.

Une affiche décisive pour les deux formations, qui chercheront à relancer leur parcours européen dès ce mardi soir.

La rencontre se jouera au Stade Olympique de Montjuïc et sera retransmise en direct et en exclusivité sur CANAL+ Foot