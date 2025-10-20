Le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine s’est poursuivi dimanche, confirmant la suprématie des clubs favoris. Les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, le Simba SC de Tanzanie et St Éloi Lupopo de la RD Congo ont imposé leur loi au match aller, tandis que le MC Alger d’Algérie a décroché un précieux nul à l’extérieur.

Les Sundowns dominent largement à l’extérieur

En déplacement au Nigeria, les Mamelodi Sundowns ont survolé les débats face aux Remo Stars (5-1). Sous la direction de Miguel Cardoso, le club sud-africain a pris une sérieuse option pour la phase de groupes avant le match retour à Pretoria. Ce succès conforte leur ambition de décrocher une deuxième couronne continentale.

Le Simba SC s’impose sans trembler en Eswatini

À Mbabane, le Simba SC a confirmé sa réputation avec une victoire nette (3-0) sur le Nsingizini Hotspurs. Demi-finalistes en 2020/21, les Tanzaniens ont contrôlé la rencontre de bout en bout. Le retour, prévu à Dar es Salaam, s’annonce comme une formalité.

St Éloi Lupopo s’offre un large succès contre Orlando Pirates

À Lubumbashi, St Éloi Lupopo a signé une performance de haut vol face aux Orlando Pirates (3-0). Les Sud-Africains, anciens vainqueurs de l’épreuve en 1995, devront réaliser un exploit à Johannesburg pour inverser la tendance.

Le MC Alger et le Stade Malien arrachent le nul

De son côté, le MC Alger a fait preuve de solidité à Yaoundé en tenant en échec le Colombe FC (1-1). Inno Loemba avait ouvert le score pour les Camerounais avant qu’Ayoub Ghezala n’égalise en fin de match, offrant à son équipe un but précieux à l’extérieur.

Enfin, le duel entre le FC Nouadhibou et le Stade Malien s’est soldé par un nul animé (1-1). Le suspense reste entier avant le match retour à Bamako.