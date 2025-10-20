La 39ème édition des Journées de l’Entreprise, évènement annuel de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) se tiendra, du 11 au 13 décembre à Sousse, sous le thème « L’entreprise et le nouvel ordre économique ».

Ces Journées se veulent un espace de réflexion, d’échange et d’inspiration pour accompagner les entreprises dans cette phase de transition et leur permettre de s’approprier pleinement ce nouvel ordre économique.

Au programme figure une session spéciale sur « L’Administration d’une économie agile » qui portera sur les réformes annoncées et primordiales pour la promotion de l’investissement en Tunisie à savoir la numérisation de l’administration, la promulgation du nouveau code des changes, du nouveau code d’investissement et la logistique portuaire.

Les panélistes discuteront également de la « Nouvelle économie internationale » afin d’analyser les mutations géopolitiques avec la constitution de nouveau blocs et de nouvelles règles et de « la Tunisie et la nouvelle économie internationale ».

Le programme prévoit, également, l’organisation de plusieurs panels axés sur « l’interaction entre la sphère entrepreneuriale et la sphère politique ? », « La nouvelle économie nationale » et « Les nouvelles pistes d’investissement » qui permettront de proposer des projets structurants tirant profit des nouveaux ordres et de disséminer des nouvelles opportunités d’investissement.

Le paysage économique tunisien et mondial est en pleine transformation, a rappelé l’IACE. Une nouvelle gouvernance, de nouvelles régulations, l’émergence de nouveaux acteurs et l’apparition de nouvelles priorités structurent ce qui peut être qualifié de « nouvel ordre économique ».

Cette évolution se caractérise par sa complexité, sa multiplicité et son cloisonnement, et elle impose aux entreprises de repenser leurs stratégies et leurs modes de fonctionnement, a ajouté le Think thank.

Dans ce contexte, l’entreprise doit plus que jamais s’adapter aux mutations à différents niveaux: au plan international, où les règles du commerce et de l’investissement se réinventent; au plan national, où les réformes économiques et administratives redéfinissent l’environnement des affaires; et au sein même de l’entreprise, où l’intégration des nouvelles technologies, et notamment de l’intelligence artificielle, modifie les processus, les postes de travail et les produits.

Saisir ces transformations représente autant un défi qu’une opportunité. Les entreprises doivent se repositionner, tirer parti des nouvelles opportunités et établir des relations plus efficaces et constructives avec l’administration, le pouvoir exécutif et leurs propres équipes, a recommandé l’Institut.

La capacité à instaurer un dialogue transparent, à gérer le changement et à mutualiser intelligemment les compétences humaines et technologiques devient un facteur clé de réussite.