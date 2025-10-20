L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) lance, à partir de demain et jusqu’au 16 novembre 2025, une vaste manifestation culturelle et éducative dans plusieurs musées et sites archéologiques à travers le pays.

Placée sous le slogan « Notre patrimoine s’étudie et se contemple », cette initiative a pour objectif de valoriser le rôle des musées et des monuments historiques en tant qu’espaces d’apprentissage ouverts. Elle vise à permettre aux jeunes de découvrir le patrimoine national grâce à des méthodes pédagogiques modernes privilégiant l’interactivité et l’expérimentation directe.

Le coup d’envoi sera donné le 19 octobre depuis les sites archéologiques de Carthage. Le programme proposé prévoit aussi des visites guidées, des ateliers interactifs mêlant éducation et divertissement, ainsi que des spectacles pédagogiques créés par les enfants participants.

Pour offrir une expérience innovante, l’événement intégrera l’usage de technologies modernes, telles que des lunettes de réalité augmentée et des contenus audiovisuels interactifs. Ces activités visent à renforcer la compréhension et le lien des élèves avec l’héritage culturel tunisien, tout en stimulant leur esprit d’initiative et de créativité.