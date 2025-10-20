Le Smart Invest Summit 2026, grande conférence internationale dédiée à l’investissement intelligent et à l’innovation, se tiendra les 28 et 29 janvier 2026 au Palais des Congrès de Tunis, sous le slogan « Smart Invest, Smart Future ». L’événement vise à positionner la Tunisie comme hub stratégique pour l’investissement en Afrique et à promouvoir une vision ambitieuse pour le continent à l’horizon 2050.

Réunissant investisseurs internationaux, fonds d’investissement, startups, entrepreneurs, décideurs économiques, institutions et diplomates, le sommet offrira une plateforme complète de networking, de financement et de coopération. Au programme : des conférences thématiques, des sessions de pitch, des rencontres B2B via une application dédiée, des expositions sectorielles et une soirée tunisienne exclusive.

Selon un site dédié à cet événement, le sommet poursuit trois objectifs clés : connecter les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, stimuler l’innovation via des projets disruptifs, et accélérer les partenariats stratégiques B2B et B2G. Il s’inscrit dans la « Vision Afrique 2050 », fondée sur l’intelligence économique, la coopération panafricaine et le leadership des jeunes.

La première journée sera consacrée à des plénières et ateliers sectoriels (Santé, Énergie, FinTech, Cybersécurité), tandis que la deuxième journée mettra l’accent sur les pitchs de startups et les rencontres d’affaires, avec pour point d’orgue la signature d’accords concrets.

Organisé comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’investissement et de l’innovation, le Smart Invest Summit 2026 ambitionne de catalyser une croissance durable en Tunisie et en Afrique.