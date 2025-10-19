Lionel Messi a une nouvelle fois marqué de son empreinte le championnat nord-américain. Auteur d’un triplé samedi lors de la victoire de l’Inter Miami (5-2) face à Nashville SC, l’Argentin a décroché le titre de meilleur buteur de la saison régulière de Major League Soccer (MLS).

Un triplé décisif pour conclure la saison régulière

À 38 ans, le capitaine de l’Inter Miami a inscrit ses 27e, 28e et 29e buts de la saison en 28 matches. Grâce à ce nouveau coup d’éclat, le club floridien termine à la 3ᵉ place de la conférence Est, avec 65 points, juste derrière le Philadelphia Union (66).

Messi a ouvert le score à la 34e minute d’une frappe du gauche depuis l’entrée de la surface, après un contrôle de la poitrine et un dribble éliminatoire. Il a ensuite égalisé sur penalty à la 63e minute avant de s’offrir un troisième but spectaculaire à la 81e, sur un enchaînement contrôle-frappe qui a scellé le score à 5-2.

Messi devance Bouanga et Surridge au classement

Avec 29 buts, le champion du monde argentin devance Denis Bouanga (Los Angeles FC) et Sam Surridge (Nashville), auteurs chacun de 24 réalisations. Il décroche ainsi le « Soulier d’or » de la MLS pour la deuxième fois consécutive, après celui obtenu en 2024.

« Il a été exceptionnel aujourd’hui, comme à son habitude. Il va sûrement être élu MVP, vu ce qu’il a démontré », a déclaré un coéquipier à l’issue de la rencontre, évoquant le trophée de meilleur joueur de la saison que Messi pourrait conserver.

Inter Miami en confiance avant les play-offs

L’Inter Miami retrouvera Nashville au premier tour des play-offs, disputé au meilleur des trois matches à partir du 24 octobre.

Dans la conférence Ouest, le Los Angeles FC a concédé le nul 2-2 face au Colorado Rapids, malgré un but du Sud-Coréen Son Heung-min et une erreur du gardien français Hugo Lloris. Le LAFC termine 3e avec 60 points, derrière San Diego (63) et Vancouver (62). L’équipe affrontera Austin au premier tour.

Le LA Galaxy, champion en titre, a connu une saison difficile. Avec seulement 30 points, le club californien termine 14e à l’Ouest et manquera les play-offs, qui débuteront mercredi avec les barrages entre les 8e et 9e de chaque conférence.