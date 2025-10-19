Le musée du Louvre (Paris) a fermé ce dimanche 19 octobre 2025, après un braquage survenu à l’ouverture. Des bijoux historiques, conservés à la Galerie d’Apollon, ont été dérobés. Une enquête pour « vol en bande organisée » est ouverte par le parquet de Paris.

Les faits signalés ce matin

Selon la ministre de la Culture, un « braquage » a eu lieu à l’ouverture du musée ; aucun blessé n’est à déplorer. Le Louvre est resté fermé « pour raisons exceptionnelles ». Les premières informations font état d’intrusions entre 09h30 et 09h40 (heure de Paris).

Cible : bijoux de la Galerie d’Apollon

Plusieurs bijoux à « valeur inestimable » auraient été emportés. Des médias font état de pièces liées aux collections impériales ; un point d’inventaire officiel est en cours. Des éléments opérationnels (accès par zone de chantier, bris de vitres, fuite à scooter/motos) sont rapportés par des sources concordantes, en attente de confirmation complète des autorités.

Enquête et dispositif policier

Le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs de « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs ». L’affaire est confiée à la BRB, avec l’appui de l’OCBC. Le périmètre a été sécurisé et des constatations sont en cours.