L’hôpital psychiatrique Al-Razi de la Manouba a mis en place un programme d’éducation thérapeutique destiné aux patients atteints de maladies mentales chroniques. L’initiative vise à améliorer la compréhension de la maladie et à prévenir les rechutes grâce à des séances encadrées par des équipes médicales spécialisées.

Comprendre et gérer sa maladie

Selon Rabaa Jemli, professeure de psychiatrie et cheffe de service à l’hôpital, les patients bénéficient de ce programme après un diagnostic établi au sein des services psychiatriques. Les médecins leur proposent alors de participer à des séances d’éducation thérapeutique afin de renforcer leurs connaissances sur leur trouble et d’acquérir des outils pratiques pour mieux le gérer au quotidien.

Des groupes réduits et un encadrement structuré

Chaque groupe réunit un maximum de dix participants. Les séances, organisées chaque semaine, durent entre une et deux heures. Environ 80 % du temps est consacré à des activités comportementales favorisant la mise en pratique des apprentissages, tandis que 20 % portent sur des informations médicales et théoriques. Cette approche interactive vise à favoriser l’implication des patients dans leur parcours de soin.

Première session consacrée aux troubles bipolaires

Le premier groupe ayant intégré le programme s’est concentré sur les patients souffrant de troubles bipolaires. D’après Jemli, ces participants ont achevé leurs séances depuis plus de six semaines et bénéficieront de deux sessions de soutien supplémentaires dans trois mois. Ce suivi à moyen terme doit consolider les acquis et évaluer les effets de la démarche sur la stabilité psychologique des patients.

Une démarche centrée sur la prévention des rechutes

L’éducation thérapeutique permet aux patients de mieux reconnaître les signes avant-coureurs d’une crise et d’adopter des comportements adaptés. Elle complète la prise en charge médicale classique en renforçant l’autonomie et la compréhension du traitement. Le programme s’inscrit dans une approche globale de la santé mentale, axée sur la continuité des soins et la réduction des hospitalisations répétées.

