Le Stade Rennais reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche 19 octobre 2025 pour le compte de la 8ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s. Le coup d’envoi sera donné à 17h15 au Roazhon Park, et la rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1 TV+.

Rennes cherche à repartir de l’avant

Invaincu depuis quatre matches, Rennes reste sur trois nuls consécutifs face à Nantes (2-2), Lens (0-0) et Le Havre (2-2). Les Rouge et Noir, dixièmes du classement avec 10 points, peinent à concrétiser leurs bons débuts de match et à tenir leurs avantages. Cette série d’occasions manquées fragilise la position de l’entraîneur Habib Beye, désormais sous pression.

Auxerre en difficulté

De son côté, l’AJ Auxerre (16ᵉ, 6 points) vit un début de saison compliqué. L’équipe de Christophe Pélissier a perdu cinq de ses six dernières rencontres, dont les deux dernières face au PSG (2-0) et à Lens (1-2). Malgré de bonnes intentions dans le jeu, les Bourguignons peinent à concrétiser et doivent impérativement se relancer pour sortir de la zone rouge.

