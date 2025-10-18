La 7e journée du championnat d’Allemagne de football a débuté vendredi avec la victoire de l’Union Berlin sur Mönchengladbach (3-1). Les Berlinois remportent leur troisième succès de la saison et confirment leur place dans la première moitié du classement, tandis que Mönchengladbach reste lanterne rouge avec seulement trois points.

Un week-end riche en confrontations

La journée se poursuit samedi avec plusieurs matches attendus : Heidenheim accueille le Werder Brême à 14h30, suivi de FC Cologne – Augsbourg, Wolfsburg – Stuttgart et RB Leipzig – Hambourg. Mayence affronte Bayer Leverkusen avant le choc de la soirée : Bayern Munich – Dortmund, prévu à 17h30.

Dimanche, deux rencontres complètent le programme : Fribourg – Eintracht Francfort à 14h30 et St Pauli – Hoffenheim à 16h30.

Bayern Munich toujours parfait

Avec six victoires en six matchs, le Bayern Munich reste invaincu et domine la Bundesliga avec 18 points, affichant une différence de buts impressionnante de +22 (25 buts marqués, 3 encaissés). Le Borussia Dortmund suit avec 14 points et un bilan de quatre victoires et deux nuls, confirmant sa solidité en seconde position.

RB Leipzig, 13 points, Stuttgart, 12, et Bayer Leverkusen, 11, complètent le top 5. FC Cologne et Union Berlin suivent avec 10 points chacun, tandis qu’Eintracht Francfort et Fribourg ferment le top 10.

Zone rouge et lutte pour le maintien

Mönchengladbach et Heidenheim occupent les deux dernières places avec 3 points chacun. Mayence, Wolfsburg et Augsbourg sont également en difficulté avec 4 à 6 points. Hambourg, St Pauli, Hoffenheim et Werder Brême se trouvent dans une zone intermédiaire où chaque point compte pour éviter la descente.

La 7e journée pourrait accentuer les écarts en tête comme en bas du classement, notamment après le duel entre Bayern et Dortmund, crucial pour la course au titre.