La 9e journée du championnat d’Espagne de football a débuté vendredi soir par la victoire de l’Espanyol Barcelone sur la pelouse du Real Oviedo (2-0). Grâce à ce succès, les Catalans grimpent provisoirement à la 5e place du classement avec 15 points en neuf rencontres.

Un week-end chargé en affiches

La suite de la journée se joue sur trois jours, de samedi à lundi, avec plusieurs duels décisifs en haut du tableau. Samedi, le Séville FC reçoit Majorque à 14h00, tandis que le FC Barcelone affronte Gérone à 16h15 dans un derby catalan attendu. Villarreal, troisième du championnat, accueille le Betis Séville à 18h30 pour un choc direct dans la course au podium. En soirée (21h00), l’Atlético Madrid tentera de se rapprocher des leaders face à Osasuna.

Dimanche, le programme se poursuit avec Elche – Athletic Bilbao à 14h00, suivi de Celta Vigo – Real Sociedad à 16h15. Levante reçoit Rayo Vallecano à 18h30 avant le grand rendez-vous entre Getafe et le Real Madrid à 21h00.

La journée se clôturera lundi avec Alavés – Valence (21h00).

Le Real Madrid solide en tête

Avant cette 9e journée, le Real Madrid domine toujours le classement avec 21 points en huit matchs (7 victoires, 1 défaite), devançant le FC Barcelone (19 pts) et Villarreal (16 pts). Le Betis Séville et l’Espanyol complètent le top 5.

L’Atlético Madrid, 6e avec 13 points, reste à portée du podium, tandis que Séville FC, Elche et Athletic Bilbao sont également bien placés dans le ventre mou du classement.

En bas de tableau, Gérone, Real Oviedo, Real Sociedad et Majorque ferment la marche avec cinq à six points chacun. Ces clubs devront impérativement réagir pour éviter de se retrouver distancés avant la trêve.