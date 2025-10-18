L’acteur tunisien Hamouda Ben Hassine a remporté le prix du meilleur acteur à la clôture de la 6ème édition du Festival international de théâtre de Bagdad, organisé du 10 au 16 octobre 2025, pour son rôle dans la pièce “Jacaranda” du metteur en scène Nizar Saidi.

“Jacaranda” est la seule œuvre théâtrale représentant cette année la Tunisie cet évènement.

Mise en scène par Nizar Saidi, pour un scénario et une dramaturgie d’Abdelhalim Massoudi, cette pièce est produite par le Jeune Théâtre National en 2025. Les interprètes sont Hamouda Ben Hassine, Assala Kouass, Anis Kammoun, Thaweb Idoudi, Helmi Khalifi, Meriem Toumi, Mohamed Arafet Guizani et Hasna Gannem.

Voici la liste des prix attribués :

Prix ​​de la meilleure écriture dramatique décerné à Alaa Qahtan pour la pièce pour” Le Divorce sacré ” (Irak),

Prix de la meilleure actrice décerné à Jata Abdi pour la pièce “Les Particules du chaos” (Iran),

Prix du meilleur acteur décerné à Hamouda Ben Hassine à la pièce “Jacaranda ” (Tunisie),

Prix de la meilleure scénographie attribué à la pièce “Le Deuil du père” ( Irak),

Prix de la meilleure mise en scène décerné à Muhannad Hadi, pièce “Le Deuil du père” (Irak),

Prix spécial du jury attribué à la pièce “Le Jardin des Hespérides” (Espagne),

Prix de la meilleure interprétation d’ensemble attribué à la pièce “Les Particules du chaos” ( Iran),

Prix de la meilleure représentation théâtrale décerné à la pièce “La Danse de la trame” ( Inde).