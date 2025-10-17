La Salle le Rio à Tunis a abrité jeudi soir, la création scénique de Selma et Sofiane Ouissi “Laaroussa Quartet” au menu de la 10ème édition de Dream City (3 octobre-19 octobre 2025). Ce spectacle coïncide avec la célébration de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel célébrée chaque année le 17 octobre.

Avec “Laaroussa Quartet”, les chorégraphes, metteurs en scène et fondateurs de Dream City Selma et Sofiane Ouissi ont livré une œuvre puissante et poétique, qui puise sa force dans les gestes ancestraux des potières de Sejnane, village connu pour son artisanerie unique au monde. Présentée dans le cadre de la 79ᵉ édition du Festival d’Avignon,la création inédite en Tunisie clôt désormais cette 10ème édition de « Dream City ». Ce spectacle sera présenté au public durant 4 jours successifs.

Portée par les quatre interprètes Amanda Barrio Charmelo, Sondos Belhassen, Marina Delicado et Moya Michael, la performance réinvente le duo original créé par les chorégraphes femmes. Sur scène, les corps fusionnent avec les sons et les images, dans une mise en scène qui rassemble danse, vidéo, musique et documentaire.

La dramaturgie sonore de Tom Pauwels et les compositions d’Aisha Orazbayeva accompagnent cette immersion sensorielle et mémorielle, tandis que des archives filmiques prolongent le spectacle, sur grand écran, avec les artisanes de Sejnane et revient l’immersion qui s’est faite avec elles, durant des années auparavant dans leur village.

Cette œuvre chorégraphique personnifie sur scène la transmission, la mémoire vivante, collective, et la résistance féminine par l’art.

Inspirée des savoir-faire artisanaux féminins transmis de mère en fille, Laaroussa Quartet rend hommage à « laaroussa », poupée d’argile emblématique de Sejnane à travers des gestes, longtemps invisibles, réinterprétés sur la scène du Rio et transformés en une partition chorégraphique contemporaine.