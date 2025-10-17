Le court-métrage “Mima”, premier film de de Dorra Sfar, a été sélectionné dans la section des films amateurs de la 11ème édition du Festival international du Cinéma pour tous à Tiznit, au Maroc, qui se déroulera du 24 au 26 octobre 2025.

Les films sélectionnés dans la section des films amateurs représentent le Maroc (4), la Tunisie (1) et l’Egypte (1). Le jury présidé par l’artiste marocaine Amina Chaoui est composé de Mustapha Lahnine (Directeur artistique du festival international du Cinéma pour tous) et Dalila Daria (réalisatrice et scénariste Omanaise).

Ecrit et réalisé par Dorra Sfar, “Mima (16′) est une production de 2024. Au cours de cette année 2025, la jeune réalisatrice s’est distinguée en Tunisie puis au Maroc. Une mention spéciale de la meilleure réalisation lui a été attribuée par le jury du 14e Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse (FIFEJ), tenu du 8 au 12 avril 2025, à Sousse.

Elle est également lauréate du prix de la meilleure réalisation au 4e Festival International du Cinéma Réalité, tenu à Tanger du 14 au 18 mai 2025. Un prix de la meilleure interprétation féminine a été également décerné à Hajer Fehri, pour son rôle d’une grand-mère.

« Mima » retrace le retour d’une jeune réalisatrice tunisienne dans sa ville natale pour tourner un film dans la maison où elle a passé son enfance. Elle découvre alors que la maison est mise en vente. Elle est tiraillée entre ses racines et le désir de fuir à nouveau vers d’autres cieux.

Le Festival international du Cinéma pour tous vise notamment à faire connaitre le court-métrage auprès du grand public et à soutenir les jeunes réalisateurs dans leurs projets de création et /ou faire restaurer de vieux films en partenariat avec les cinémathèques.