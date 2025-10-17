L’article 38 du projet de loi de finances pour l’année 2026 prévoit la création d’une ligne de financement d’un montant de 20 millions de dinars à partir des ressources du fonds national de l’emploi, au profit des catégories vulnérables et à revenu limité.

Cette ligne de financement est destinée à l’octroi de crédits sans intérêt, d’un montant ne dépassant pas les 10 mille dinars par crédit.

Ces crédits seront consacrés au financement des activités économiques durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et remboursés sur une période maximale de 6 ans, dont une année de grâce.

La gestion de cette ligne de financement est confiée à la Banque tunisienne de solidarité (BTS) par le biais d’une convention qui sera conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi.