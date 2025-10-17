Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouheir Nouri, a tenu, jeudi 16 octobre 2025, une série de réunions avec plusieurs représentants d’institutions financières internationales, en marge de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent, du 14 au 18 octobre 2025, à Washington.

Lors de sa rencontre avec les responsables de l’agence internationale de notation Moody’s, le gouverneur de la BCT, a présenté un aperçu sur les dernières évolutions économiques et financières en Tunisie depuis la dernière évaluation de l’agence, mettant en relief les résultats positifs atteints par l’économie nationale au cours de l’année 2025, indique un communiqué rendu public vendredi 17 octobre 2025 par la BCT.

Nouri a précisé que cette amélioration reflète les efforts nationaux intensifs visant à placer la Tunisie sur une trajectoire de croissance économique durable, soulignant le rôle central des politiques adoptées au cours de la période récente qui, a-t-il noté, ont largement contribué à renforcer la stabilité économique et financière et ont abouti à l’amélioration de la notation souveraine de la Tunisie par l’agence Fitch, passée de CCC+ à B- avec une perspective stable.

La préparation de la Tunisie pour la prochaine évaluation par Moody’s, prévue au premier trimestre de 2026, a été évoquée.

Le Gouverneur de la BCT a également tenu une séance de travail avec des représentants d’un certain nombre de banques et d’institutions financières internationales. Les discussions ont porté sur l’évolution des indicateurs économiques et financiers de la Tunisie au cours des dernières années, a encore précisé la même source.

Nouri a salué, à cette occasion, la capacité de l’économie nationale à amortir les chocs et à réaliser une croissance pérenne. Il a souligné, à ce propos, l’importance de la contribution de ces institutions, notamment celles disposant de filiales en Tunisie, à soutenir la promotion de la performance de l’économie tunisienne au niveau des marchés financiers internationaux, ainsi qu’à examiner les moyens de consolider la coopération bilatérale.

Le Gouverneur a, d’autre part, rencontré un groupe d’investisseurs internationaux qui investissent dans les obligations tunisiennes. Il a affirmé que la Tunisie traverse une phase de redressement économique, illustrée par les résultats atteints au cours de l’année 2025, signalant que la Banque centrale continuera à coordonner étroitement avec les autorités gouvernementales afin de renforcer la confiance des investisseurs et assurer l’accès aux marchés financiers internationaux.