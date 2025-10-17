Al Nassr reçoit Al Fateh ce samedi 18 octobre 2025 à 19h00 au stade Al-Awwal Park pour la 5e journée de la Saudi Pro League. Le leader du championnat vise un cinquième succès consécutif pour conforter sa première place. En face, Al Fateh tente de sortir d’un début de saison compliqué marqué par une seule unité récoltée en quatre rencontres.

Forme & dynamique

Al Nassr affiche une série impressionnante : quatre victoires lors de ses quatre derniers matchs. L’équipe a su imposer son rythme et son efficacité offensive, symbolisée par une attaque régulière et une défense solide.

Al Fateh vit une situation opposée. Avec trois défaites et un nul sur les quatre premières journées, le club peine à trouver son équilibre. Sa dernière victoire face à Al Nassr remonte à plusieurs confrontations et ne suffit pas à masquer son manque de confiance actuel.

Classement & pression

Leader invaincu, Al Nassr compte 12 points, deux longueurs d’avance sur Al Qadisiyah (10 pts). Une victoire maintiendrait l’équipe en tête avant les prochains chocs directs.

Al Fateh occupe la 16e et dernière place avec seulement un point. L’objectif est clair : stopper l’hémorragie et relancer une dynamique avant que le retard ne devienne inquiétant.

Face-à-face

Sur les cinq dernières confrontations, Al Nassr domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Al Fateh. La tendance est nette : les coéquipiers d’Al Nassr ont souvent pris le dessus, profitant d’un jeu plus collectif et efficace dans les transitions.

Joueurs à suivre

Côté Al Nassr, le duo offensif [à vérifier] reste la principale menace, capable de faire basculer le match à tout moment. Pour Al Fateh, le gardien et la charnière défensive seront mis à rude épreuve face à une attaque en pleine réussite.

Ce qu’on attend du match

La rencontre s’annonce déséquilibrée sur le papier. Al Nassr cherchera à imposer sa supériorité technique et son pressing haut dès les premières minutes. Al Fateh devra résister et espérer exploiter les rares espaces laissés en contre. La clé résidera dans la capacité des visiteurs à contenir la puissance offensive adverse.

