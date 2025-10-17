Le ratio de la dette publique au PIB atteint des niveaux inédits à l’échelle mondiale. Le FMI alerte sur les risques de soutenabilité. Plusieurs économies avancées affichent des ratios supérieurs à 100 %.

1. Situation générale : dette publique mondiale près de 100 % du PIB

Le FMI prévoit que la dette publique mondiale pourrait franchir la barre de 100 % du PIB d’ici 2029. En 2025, le ratio projeté est autour de 95,1 % du PIB selon le dernier Fiscal Monitor du FMI.

Selon l’Institut des Finances Internationales (IIF), la dette globale (publique + privée) a atteint plus de 324 000 milliards USD au 1ᵉʳ trimestre 2025,soit plus de 325 % du PIB mondial combiné.

2. Comparaisons entre pays : exemples marquants

Voici quelques ratios dette publique / PIB (général gouvernement) dans des grandes économies :

Japon : ~ 236,66 % du PIB

États-Unis : ~ 120,79 %

Royaume-Uni : ~ 101,29 %

Italie : ~ 135,33 %

France : ~ 113,11 %

Ces niveaux élevés posent des défis en termes de service de la dette (intérêts, maturités) et de confiance des marchés.

3. Enjeux et risques associés