Le ratio de la dette publique au PIB atteint des niveaux inédits à l’échelle mondiale. Le FMI alerte sur les risques de soutenabilité. Plusieurs économies avancées affichent des ratios supérieurs à 100 %.
1. Situation générale : dette publique mondiale près de 100 % du PIB
Le FMI prévoit que la dette publique mondiale pourrait franchir la barre de 100 % du PIB d’ici 2029. En 2025, le ratio projeté est autour de 95,1 % du PIB selon le dernier Fiscal Monitor du FMI.
Selon l’Institut des Finances Internationales (IIF), la dette globale (publique + privée) a atteint plus de 324 000 milliards USD au 1ᵉʳ trimestre 2025,soit plus de 325 % du PIB mondial combiné.
2. Comparaisons entre pays : exemples marquants
Voici quelques ratios dette publique / PIB (général gouvernement) dans des grandes économies :
- Japon : ~ 236,66 % du PIB
- États-Unis : ~ 120,79 %
- Royaume-Uni : ~ 101,29 %
- Italie : ~ 135,33 %
- France : ~ 113,11 %
Ces niveaux élevés posent des défis en termes de service de la dette (intérêts, maturités) et de confiance des marchés.
3. Enjeux et risques associés
- Coût du service de la dette : taux d’intérêt en hausse réduisent les marges budgétaires.
- Soutenabilité : dans les pays émergents, un ratio trop élevé peut déclencher des crises de refinancement.
- Effet de contagion : en cas de choc global, les économies très endettées sont les plus vulnérables.
- Politique budgétaire contraignante : les gouvernements peuvent être forcés de réduire les dépenses ou augmenter les impôts, ce qui pèse sur la croissance.