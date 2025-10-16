À l’Assemblée nationale, le gouvernement de Sébastien Lecornu a franchi un premier test parlementaire. Deux motions de censure – déposées par LFI et le RN – ont été rejetées le 16 octobre 2025. Le Premier ministre a, en amont, annoncé la suspension de la réforme des retraites pour rallier des abstentions décisives.

Deux motions rejetées

La motion de censure de la gauche a obtenu 271 voix, en deçà du seuil de 289 requis. Celle du RN a recueilli nettement moins de suffrages. Le gouvernement Lecornu reste donc en place, avec une majorité relative et une marge étroite.

Concessions sur les retraites

Dans sa déclaration de politique générale du 14 octobre, le chef du gouvernement a proposé de suspendre la réforme des retraites de 2023. Le dispositif de relèvement à 64 ans est gelé « jusqu’à l’élection présidentielle de 2027/2028 », selon la communication gouvernementale. Cette annonce a favorisé des abstentions chez des socialistes et des centristes.

Cap sur le budget 2026

Après le vote, l’exécutif veut engager l’examen du budget 2026. Des travaux en commission sont annoncés avant un débat en séance à partir du 24 octobre, sous réserve du calendrier parlementaire. Objectif affiché : contenir le déficit sous 5 % en 2026, avec un plan d’économies et de recettes d’environ 30 Md€.

Un équilibre fragile

Lecornu gouverne sans majorité absolue. L’opposition annonce maintenir la pression politique et parlementaire. D’autres tentatives de censure restent possibles. L’exécutif mise sur des compromis texte par texte.