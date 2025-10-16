La mission permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York a appelé à débarrasser le Moyen-Orient des armes nucléaires et de toutes les armes de destruction massive, tout en rappelant le droit inaliénable des États à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire.

Intervenant aux travaux de la Première Commission de l’Assemblée générale (Désarmement et sécurité internationale), la délégation tunisienne a plaidé pour un renforcement du multilatéralisme en vue de l’élimination totale des armes nucléaires et des ADM.

La mission de Tunisie a appelé à « investir dans la paix plutôt que dans la guerre et l’armement », à l’heure où les budgets consacrés au maintien de la paix et au développement durable sont en recul.