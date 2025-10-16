Tunis, 16 octobre 2025 (TAP) – Le temps restera instable ce jeudi sur plusieurs régions du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des passages nuageux parfois denses couvriront le Nord et localement le Centre-Est.

Pluies éparses et risques d’orages

Des chutes de pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues sur les zones côtières du Nord. Ces précipitations pourraient être localement abondantes, avec des épisodes de grêle signalés par endroits.

Vent soutenu sur les côtes et les hauteurs

Le vent soufflera du secteur Nord, relativement fort à proximité du littoral, sur les hauteurs et dans le Sud. Il sera en revanche faible à modéré sur les autres régions.

Mer agitée et températures contrastées

La mer sera agitée sur l’ensemble des côtes. Côté températures, les maximales varieront entre 20 et 26°C dans le Nord et le Centre-Ouest, et entre 26 et 32°C ailleurs. Sur l’extrême Sud, les valeurs pourraient atteindre 34°C, selon la même source.