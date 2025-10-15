Un demi-siècle à régenter, avec panache, l’écosystème de la pièce de rechange, Equip Auto fait preuve d’une rage de vivre. Et le concept garde tout son allant.

Du 14 au 18, courant ‘’Equip’Auto’’ tient salon à Paris. Et cette biennale de la pièce de rechange, célèbre à cette édition 2025, son cinquantenaire. Initialement promu, en 1975, par Paul Jean Souriau, industriel de son état et entrepreneur impénitent, à qui un vibrant hommage a été rendu, tient la route depuis. Il faut saluer la mémoire de son initiateur lequel n’a pas manqué de vision. Challengé de toutes parts, notamment par le géant allemand ‘’Automecchanica’’, Equip’Auto a su se réinventer et gagne en notoriété en tant que foire commerciale et bourse de partenariat.

La foire aux équipementiers

Le Salon ‘’Equip’Auto’’ a su frayer une place en jouant des coudes se démarquant de son ‘’parrain’’ le Salon de l’Auto, dédié aux constructeurs. Avec une vocation à la gloire de la pièce de rechange, dont la longévité soulevait un certain scepticisme, ‘’Equip’Auto’’ n’a pas manqué de se singulariser dans le panorama de l’industrie automobile.

Les constructeurs ont dû se rendre à l’évidence et admettre que les professionnels de l’après-vente impactent l’image de leur marque. Et leur présence au salon est nombreuse et régulière. Pour leur part, les équipementiers, principaux supports du Salon, leur fidélité est de 70%. Les nouveaux exposants voient leur participation augmenter de 50 % d’une édition à l’autre.

Et de quarante pour les ‘’Prix à l’innovation’’

Dans son allant de dynamisme d’expansion, Equip’Auto a institué les ‘’Grands Prix de l’Innovation’’ afin de récompenser les équipementiers les plus innovants. Cette compétition allume tous les opérateurs de la sphère de la pièce de rechange.

D’une édition à l’autre, les brevets gagnent en pertinence et en inventivité. Ainsi en est-il du robot de peinture Ixcell, proposé par Renault, ou de la puce RFID, laquelle collée au pneu, informe l’automobiliste de l’état d’usure du pneumatique. Pareil pour le filtre à échappement qui dépollue les gaz d’échappement à l’extrême.

Sept catégories techniques sont primées dont la carrosserie, les lubrifiants, et autres pièces mécaniques. Un huitième prix a été créé pour la RSE. Last but not least, ‘’Equip’Auto’’ pour durer intègre à son agenda le souci de la transformation écologique. Le Salon accueille aussi les entreprises qui proposent la pièce de rechange recyclée.

Ainsi le Salon devient une plateforme d’échange et de débat autour de l’économie circulaire.

Tous unis autour de la même passion

Pour s’inscrire dans le long terme l’on se doute bien que le Salon est aussi une arène concurrentielle où viennent se mesurer entre elles les nouvelles tendances automobiles.

Elle fait la part belle au moteur thermique qui constitue plus de 80 % du parc auto mondial chiffré à un milliard et demi de véhicules. Mais elle valide le moteur hybride et réserve un bel accueil au moteur électrique qui fait une intrusion retentissante.

Le match n’est pas plié. Tous restent en compétition. Fallait-il, comme disent les organisateurs décréter la fin du moteur thermique de manière réglementaire ou laisser faire le marché ? Vaste débat qui anime l’écosystème auto à l’heure actuelle

Une vitrine commerciale pour l’industrie Automobile tunisienne

La Tunisie tient un stand à ‘’Equip’Auto’’. Trois exposants y participent. Il s’agit des batteries Assad, de Fondinor (fonderie sidérurgique) ainsi que PEC, entreprise d’injection plastique de composants autos. Pour sa part Misfat tient un stand à part.

Le stand tunisien promu conjointement par La Chambre de Commerce et d’industrie tuniso-française, partenaire de Promo Salons France, la FIPA et TAA a été inauguré par son excellence Dhia Khaled, ambassadeur de Tunisie à Paris. Il était reçu par Khelil Chaibi, président de la CCITF, ainsi que Tarak Hosni, représentant de la FIPA à Paris et de Fatma Kolsi, DG de TAA qui officie comme directrice du stand.

Bon Salon à tous. Et, que ça roule !

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

