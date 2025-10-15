La professeure tunisienne Habiba Zéhi Ben Romadhane figure parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde en 2025, selon le classement établi par l’Université Stanford. L’annonce a été faite mardi par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) sur sa page officielle.

Un classement de référence mondiale

Ce classement, considéré comme l’un des plus crédibles de la communauté scientifique internationale, évalue l’impact des chercheurs dans 22 disciplines et 176 sous-disciplines. Il repose sur plusieurs indicateurs, notamment le volume et la qualité des publications, le nombre de citations et la portée académique des travaux.

Chaque année, il dresse un panorama mondial des chercheurs dont les contributions influencent le plus leur domaine de spécialité. La présence de la professeure Ben Romadhane dans cette sélection confirme la visibilité internationale de la recherche tunisienne en santé publique.

Une carrière dédiée à la santé publique

Médecin et enseignante à la Faculté de médecine de Tunis, la professeure Ben Romadhane dirige le laboratoire de recherche en épidémiologie et prévention des maladies cardiovasculaires. Elle a également exercé les fonctions de ministre de la Santé, contribuant à plusieurs programmes nationaux de prévention.

Son parcours académique s’est enrichi de formations en santé publique à l’Université Laval (Canada) et à l’Université de Chicago (États-Unis).

Une reconnaissance nationale et internationale

Experte auprès de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Habiba Zéhi Ben Romadhane est membre fondatrice de plusieurs associations tunisiennes et internationales, dont l’Association tunisienne d’épidémiologie.

Son engagement et ses travaux lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prix des Sociétés maghrébines des sciences médicales. Son inclusion dans le classement de Stanford vient consolider une trajectoire marquée par la rigueur scientifique et le dévouement à la santé publique.