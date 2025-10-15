Les travaux de la conférence arabe ayant pour thème “le développement économique des femmes et des filles en milieu rural” a démarré, mardi, à Tunis.

Cette conférence a été organisée par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées en collaboration avec l’organisation de la femme arabe et ONU- Femme, à l’occasion de la journée mondiale de la femme en milieu rural qui coïncide avec le 15 octobre de chaque année.

A l’ouverture de la conférence, le chef de cabinet de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Mohamed Kedidi a prononcé un discours au nom de la ministre de la famille Asma Jebri, dans lequel il a appelé à l’adoption d’un plan arabe unifié pour consolider l’inclusion économique des femmes et des filles en milieu rural et promouvoir les mécanismes de suivi et de coordination ,en tenant compte des spécificités arabes.

Il souligné la nécessité d’instaurer des réseaux d’échange d’expériences en matière d’entrepreneuriat féminin et de renforcer les initiatives visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes en milieu rural.

Le chef de cabinet de la ministre de la famille s’est dit convaincu que les recommandations de cette conférence permettront de renforcer l’intégration des femmes et des filles arabes en milieu rural et de garantir leurs droits à un travail décent et à une vie digne.

Il a précisé qu’en matière de soutien à l’action économique des femmes, le ministère a lancé des programmes de sensibilisation tels que le programme national pour l’entreprenariat féminin “Raidet” qui a permis de financer jusqu’au mois d’aout 2025, six mille projets féminins et la création de plus de 12 mille emplois avec des crédits directs dépassant les 50 millions de dinars, en vue d’encourager les initiatives féminines et d’accompagner les femmes à lancer leurs propres projets.

Il a signalé que les femmes et les filles en milieu rural représentent 32 pc de la population active et 37 pc de la main d’œuvre agricole.

“Le choix de ce thème émane de la conviction profonde du ministère de la famille que la justice sociale ne peut s’accomplir qu’a travers l’intégration des femmes dans tous les milieux, en particulier le milieu rural, vu les interférences entre ses structures socio-économiques et culturelles” a-t-il noté.

De son côté, la directrice des affaires de la femme Hanen Bandri a souligné que le ministère de la famille a entamé l’élaboration d’un plan stratégique pour l’inclusion économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural à l’orée de l’année 2030, en vue de diversifier les processus du développement socio-économique, de promouvoir les législations et de soutenir le réseautage entre les différentes structures au profit des femmes travaillant en milieu rural.

Elle a affirmé que cette stratégie vise à assurer une gouvernance efficace et globale pour la réalisation des réformes et le renforcement de la coordination entre tous les intervenants, outre l’amélioration des mécanismes de suivi et d’évaluation basés sur la transparence, l’accès équitable aux ressources économiques et financières, la formation et le développement des capacités des femmes.

Ce plan stratégique comprend six axes, a-t-elle soutenu. Il s’agit de favoriser l’accès des femmes et des filles rurales aux ressources économiques, financières et aux marchés, de renforcer leurs capacités, de leur fournir une formation appropriée pour accéder aux services de base, d’autonomiser économiquement les filles et les femmes en milieu rural et de renforcer leur participation à la vie publique et de les protéger contre toutes les formes de discrimination et d’inégalité.