Des femmes entrepreneures ont présenté des témoignages sur la réussite de leur projets en milieu rural, au cours de la conférence arabe sur “le développement économique des femmes et des filles en milieu rurale, qui a été organisée mardi par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, l’organisation de la femme arabe et ONU- Femmes, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale, qui coïncide avec le 15 octobre de chaque année.

Imen Chalbi issue de la délégation de Zarzis (gouvernorat de Médenine) propriétaire de “la ferme El Rochen” à Zarzis, a souligné que son projet, lancé depuis plus de 9 ans, est une maison d’hôte basée sur l’agriculture écologique et environnementale, que ce soit dans les plats offerts aux résidents ou les ateliers de formation organisés dans cette ferme agricole.

“Les visiteurs ont également l’opportunité de profiter de la nature et de découvrir les animaux d’élevage” a-t-elle dit.

De son côté, la propriétaire d’un projet de production d’huile et de vinaigre de figue de barbarie Lobna Damess a indiqué que son projet a été lancé en 2016 et consiste en la fabrication de 70 produits cosmétiques à partir de cette huile.

“L’huile de figue de Barbarie est la plus couteuse sur le marché car son prix peut atteindre les 3 mille dinars le litre”, a -t-elle expliqué, ajoutant que les études scientifiques attestent de son efficacité pour les soins de la peau et de sa valeur nutritive.

Pour sa part, Sondes Bannouri promotrice d’une unité de traitement des déchets médicaux dans la délégation du Krib (gouvernorat de Siliana) a relevé que son projet qui avait démarré en 2016 avec seulement 7 ouvriers, dans le cadre d’un partenariat public- privé, emploi aujourd’hui 60 ouvriers permanents.

Elle a exprimé le souhait de fournir 145 postes d’emploi permanents au cours des prochaines années et de développer son activité à l’échelle arabe et Africaine.