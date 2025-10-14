Le président du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF) Imed Hazgui, a affirmé que le comité œuvre à la numérisation du dispositif de contrôle, d’inspection et d’audit dans le secteur public, ainsi qu’à la mise en place d’un système de gestion électronique de son fonds d’archives.

Intervenant à l’ouverture du 7e Forum arabe sur « Le rôle de la numérisation dans le renforcement de l’efficacité du système de contrôle des performances institutionnelles et administratives », organisé par l’École nationale d’administration en partenariat avec l’Organisation arabe pour le développement administratif (13-14 octobre, Tunis), Hazgui a souligné l’importance d’accompagner les évolutions des technologies de l’information et l’usage de l’intelligence artificielle.

Selon lui, ces outils offrent des opportunités pour moderniser les méthodes d’audit, améliorer le contrôle, réduire les délais d’exécution et détecter de manière préventive les risques liés à la gestion publique.

Un exposé sur la « Numérisation du dispositif de contrôle, d’inspection et d’audit dans le secteur public » ainsi que sur la plateforme « Nasif » a été présenté lors de la rencontre.