L’Université Centrale, membre d’Honoris United Universities, premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a franchi une nouvelle étape dans sa quête d’excellence académique. En effet, l’École de santé ainsi que le programme de Licence en Sciences Infirmières viennent d’obtenir une accréditation pour une durée de sept ans, délivrée par l’Association Canadienne des Écoles de Sciences Infirmières (ACESI), l’un des organismes de référence en matière d’accréditation en soins infirmiers en Amérique du Nord.

Le Canada est reconnu à l’échelle mondiale comme un pays de référence en matière de santé et de bien-être, où la profession infirmière occupe une place centrale et bénéficie d’une forte valorisation. Cette reconnaissance confère ainsi à notre programme une crédibilité internationale et ouvre de nouvelles perspectives à nos étudiants.

Dans ce cadre, une cérémonie célébrant cette accréditation a été organisée en présence de Mme Houbeb Ajmi, Directrice Générale du Groupe Université Centrale, de Dr Wafa Troudi, Directrice de l’École de santé, de Dr Jean Daniel Jacob, CEO de l’ACESI, ainsi que d’experts issus du monde de la santé.

À cette occasion, Dr Jean Daniel Jacob, CEO de l’ACESI, a déclaré :

« Je voudrais féliciter l’Université Centrale pour avoir obtenu sept ans d’accréditation, surtout dès une première évaluation — c’est excellent. Il s’agit d’un agrément international qui permet de se mesurer aux standards et normes canadiennes. C’est un engagement vers l’excellence, avec pour objectif d’offrir de meilleurs soins aux niveaux régional, national et international. »

Une reconnaissance académique majeure

En recevant cette accréditation, l’École paramédicale de l’Université Centrale devient la première école paramédicale en Afrique à être accréditée par l’ACESI, consacrant ainsi son rôle pionnier dans l’alignement de l’enseignement supérieur tunisien sur les standards internationaux les plus exigeants. Cette reconnaissance illustre la rigueur de son cadre académique, la qualité de son pilotage, ainsi que son engagement envers l’amélioration continue, à travers des rapports intérimaires intégrant des recommandations d’évolution.

L’évaluation menée par l’ACESI a salué les performances de l’École sur des axes essentiels : leadership et gouvernance, qualité des partenariats académiques et professionnels, ressources humaines et matérielles, environnement d’apprentissage et innovation pédagogique. Cette distinction témoigne d’une vision stratégique ambitieuse, portée par une organisation inclusive et structurée, résolument orientée vers la réussite et l’épanouissement des étudiants.

Une formation conforme aux normes internationales

Parallèlement, le programme de Licence en Sciences Infirmières a également été accrédité pour une durée de sept ans, renforçant ainsi la reconnaissance de l’excellence de l’offre de formation de l’Université Centrale dans le domaine de la santé. L’évaluation rigoureuse menée par l’ACESI a mis en lumière la solidité du cadre pédagogique du programme, pleinement conforme aux normes internationales en matière de formation infirmière.

Ont notamment été salués la structuration cohérente du cursus, l’intégration des pratiques fondées sur les données probantes, le soutien constant à la croissance professionnelle des étudiants, ainsi que l’efficacité des dispositifs d’évaluation des acquis. Autant d’éléments qui inscrivent ce programme dans une dynamique durable d’innovation, de professionnalisation et d’ouverture à l’international.

Une avancée stratégique pour l’enseignement supérieur en santé en Tunisie

Cette double accréditation, décernée par un organisme international de premier plan mobilisant des experts issus notamment des universités de Moncton, Laval et Ottawa, marque une étape majeure pour le renforcement de la qualité de la formation en sciences infirmières en Tunisie.

Elle vient consacrer la vision de l’Université Centrale, celle d’un enseignement ancré dans les standards internationaux, fondé sur l’innovation pédagogique, l’excellence académique et la responsabilité sociétale.

À travers cette reconnaissance, l’Université réaffirme son engagement à former une nouvelle génération de professionnels de santé hautement qualifiés, capables de répondre aux enjeux complexes des systèmes de soins contemporains, en Tunisie comme à l’international.

Cette étape ne constitue pas un aboutissement, mais un levier pour aller encore plus loin dans l’amélioration continue, l’ouverture à la recherche, et le rayonnement de la formation en santé tant à l’échelle nationale, qu’internationale.

A propos de l’Ecole de Santé : Fondée en 2005 par l’Université Centrale, la formation paramédicale a rapidement évolué pour devenir une école indépendante en 2010. Spécialisée et reconnue pour son expertise, l’École de Santé offre aux étudiants un parcours d’excellence dans le domaine paramédical. Forte de ses 20 ans d’existence, l’école se distingue par la qualité de ses programmes, son corps professoral engagé, et sa volonté constante d’innover pour répondre aux besoins du système de santé national et international.

A propos de l’ACESI : Association Canadienne des Écoles de Sciences Infirmières est le porte-parole national pour l’enseignement et la recherche en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les études graduées des programmes de sciences infirmières au Canada.

L’objectif est d’orienter la formation infirmière et l’avancement des connaissances en sciences infirmières dans l’intérêt d’une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.